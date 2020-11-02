Бейл за три минуты на поле принес "Тоттенхэму" победу в матче чемпионата Англии

Наконец-то Гарету Бейлу удалось забить за "Тоттенхэм" – впервые после возвращения в лондонскую команду. Напомним, валлийский полузащитник не мог найти общий язык с тренером "Реала" Зинедином Зиданом, и испанский клуб с радостью отдал его в аренду на Туманный Альбион. Напомним расписание, прогнозы и результаты 7-го тура чемпионата Англии.

Реклама

Вчера поздно вечером "Тоттенхэм" переиграл "Брайтон" – 2:1. В первом тайме Гарри Кейн открыл счет с пенальти, но в начале второго молодой Тарик Лемпти его сравнял. После этого хозяева дважды били в штангу, причем, Кейн не попал в цель с метра!

Бейл вышел на замену на 70-й минуте и уже через три минуты принес лондонцам победу ударом головой. Этот гол стал для 31-летнего футболиста первым с января, когда он отличался еще в составе "Реала". За "Тоттенхэм" же Гарет не забивал семь с половиной лет.

Вчерашняя победа позволила коллективу Жозе Моуринью подняться на второе место в таблице, набрав в семи турах 14 очков. На два балла больше у "Ливерпуля". А португальский тренер на пресс-конференции сообщил, что теперь с удовольствием почитает, что пишут мадридские сайты о голе Бейла.

Реклама

Недавно Ярмоленко с "Вест Хэмом" отыграл три мяча у "Тоттенхэма".

Смотрите, как ранее Гарет забивал за "Реал":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама