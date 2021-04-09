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Игрок Реала видел НЛО. Бейл уверен, что инопланетяне существуют

9 апреля, 00:40

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий вспомнил теории заговоров и секретные записи

Нападающий Реала Гарет Бэйл, который сейчас выступает на правах аренды за английский Тоттенхэм, искренне верит в существование инопланетян. Лидер сборной Уэльса даже признался, что сам видел НЛО. Ранее мы сообщали, что Бейл опять хочет вернуться в Мадрид.

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31-летний валлиец рассказал про инопланетян во время беседы с другим игроком "шпор" Джо Родоном. В рамках специальный рубрике на клубном канале Тоттенхэма футболистам предложили по очереди отвечать на случайные вопросы, не связанные с футболом. Один из них как раз касался инопланетян.

Гарет Бейл

Гарет Бейл / Фото: Tottenham Hotspur FC

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Родон скептически отнесся к версии о существовании внеземных цивилизаций, а вот Бейл считает иначе:

"Существует много теорий заговора и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это 100% инопланетяне. Они точно существуют. Я знаю, что некоторые такие объекты – это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО"

Ранее Моуринью нахамил журналистке, после каверзного вопроса по поводу Бейла.

Смотрите, как Бейл забивал за Уэльс

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нло инопланетяне чемпионат Англии Тоттенхэм Гарет Бейл
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