Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського

Румунський футболіст невдало виконав пенальті, намагаючись пробити в стилі Антоніо Паненки і Артема Мілевського. М'яч ледь долетів до воріт, де його відбив воротар

Кумедний епізод стався в матчі другої ліги Румунії. Один з гравців хотів прбити пенальті в стилі Паненки, однак удар вийшов настільки корявим, що м'яч ледь долетів до лінії воріт і врізався в ногу воротаря, який стрибнув у кут.

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Стиль пробиття "паненки" названий на честь відомого футболіста Антоніна Паненки. У фіналі чемпіонату Європи-1976 між Чехословаччиною та ФРН Антонін таким чином реалізував вирішальний 11-метровий удар і приніс своїй команді золоті медалі.

В Україні "паненка" стала популярною після ЧС-2006. В 1/8 фіналу Артем Мілевський таким же способом реалізував пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією, змусивши посивіти половину уболівальників синьо-жовтих.

Раніше ми писали, що в Румунії футболіста забули на стадіоні. Йому довелося наздоганяти автобус. Гравець Клужа Овідіу Хобан довго переодягався і не встиг в клубний автобус. Спочатку він намагався наздогнати автобус пішки, а потім стрибнув в машину.