Футболісти провели протест проти боргів по зарплаті прямо на полі: що вигадали

Румунські футболісти оригінальним способом вирішили вибити борги з керівництва клубу. Вони простояли дві хвилини гри команди в чемпіонаті країни

Гравці румунського клубу Келераші провели невеликий протест на початку матчу портив Тімошоари. Після стартового свистка гравці залишилися на своїх місцях і так простояли дві хвилини. Суперник в цей час катав м'яч на своїй половині поля.

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Таким чином гравці Келераші намагалися звернути увагу керівництва на багатомісячну заборгованість із зарплати, повідомив в Twitter журналіст Емануель Рошу.

Раніше ми писали, що в Румунії тренера звільнили за те, що він вивів команду на перше місце в чемпіонаті. Керівництво команди з третього дивізіону не розраховувало підвищуватися в класі.

А перед цим трапився і зовсім неймовірний курйоз. Румунський клуб 1 квітня в жарт звільнив тренера, а той повірив і не з'явився на роботу. В результаті керівництву довелося шукати нового наставника.