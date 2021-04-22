Реал у матчі з Кадісом перервав серію, якої не було 47 років

Мадридська команда обіграла середняка, забивши один з м'ячів з 11-метрового. Останній раз підопічним Зідана давали пенальті ще в жовтні 2020 року

У середу ввечері відбулося шість матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії. В одному з них Реал обіграв в гостях скромний Кадіс з рахунком 3:0. Перший м'яч мадридці забили з пенальті, яке реалізував француз Карім Бензема. Виявилося, що перервалася серія "вершкових" з 25 матчів, в яких вони не отримували право на 11-метровий. Останній раз таке траплялося 47 років тому – в 1974 році!

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Результат протистояння зважився з 30-ї хвилини по 40-у, коли хлопці Зінедіна Зідана відзначилися тричі. Карім Бензема оформив дубль, а захисник Альваро Одріосола забив свій перший м'яч у сезоні. А останній пенальті перед цим Реал бив пів року тому Барселоні, коли на Камп Ноу своїм шансом скористався Серхіо Рамос.

Цей успіх дозволив Реалу наздогнати Атлетіко за очками і обійти земляків за додатковими показниками. Дивіться огляд матчу в Кадісі:

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Правда, підопічні Дієго Сімеоне провели на гру менше. Сьогодні вони візьмуть Уеска, що займає 18-е місце в Ла Лізі.

Тим часом, Більбао позбувся Євро-2020: УЄФА покарав за відмову пустити глядачів .

Дивіться, як Ліверпуль і Реал билися в Лізі чемпіонів:

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