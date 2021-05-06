Футболіста забули на стадіоні. Йому довелося наздоганяти автобус

Гравець Клужа Овідіу Хобан довго переодягався і не встиг в клубний автобус. Спочатку він намагався наздогнати автобус пішки, а потім стрибнув в машину

Кумедний випадок стався після матчу чемпіонату Румунії між Клужем і Академікою. Гравець Клужа Овідіу Хобан затримався в роздягальні і не встиг в клубний автобус. Адміністратор клубу не помітив відсутність гравця і дав команду покинути стадіон.

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Хобан намагався наздогнати транспорт на своїх двох, але зрозумів, що шансів у нього немає, тому швидко стрибнув у попутку і помчав за автобусом.

Раніше ми писали, що футболісти провели протест проти боргів зі зарплати прямо на полі. Румунські футболісти оригінальним способом вирішили вибити борги з керівництва клубу. Вони простояли дві хвилини гри команди в чемпіонаті країни.

Раніше ми писали, що в Румунії тренера звільнили за те, що він вивів команду на перше місце в чемпіонаті. Керівництво команди з третього дивізіону не розраховувало підвищуватися в класі.