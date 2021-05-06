Русский
$ 27,73
33,28
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіста забули на стадіоні. Йому довелося наздоганяти автобус

6 травня, 23:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гравець Клужа Овідіу Хобан довго переодягався і не встиг в клубний автобус. Спочатку він намагався наздогнати автобус пішки, а потім стрибнув в машину

Кумедний випадок стався після матчу чемпіонату Румунії між Клужем і Академікою. Гравець Клужа Овідіу Хобан затримався в роздягальні і не встиг в клубний автобус. Адміністратор клубу не помітив відсутність гравця і дав команду покинути стадіон.

Реклама

Хобан намагався наздогнати транспорт на своїх двох, але зрозумів, що шансів у нього немає, тому швидко стрибнув у попутку і помчав за автобусом.

Раніше ми писали, що футболісти провели протест проти боргів зі зарплати прямо на полі. Румунські футболісти оригінальним способом вирішили вибити борги з керівництва клубу. Вони простояли дві хвилини гри команди в чемпіонаті країни.

Раніше ми писали, що в Румунії тренера звільнили за те, що він вивів команду на перше місце в чемпіонаті. Керівництво команди з третього дивізіону не розраховувало підвищуватися в класі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард МЮ встановив рекорд єврокубків. Під його натиском не встояли Мессі і Левандовський
Форвард МЮ встановив рекорд єврокубків. Під його натиском не встояли Мессі і ЛевандовськийФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинецьФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти