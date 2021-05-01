Божевільний пенальті Аякса! М'яч полетів за межі стадіону

У матчі молодіжного чемпіонату Нідерландів трапився досить таки курйозний епізод. Алмере мінімально обіграв Аякс – 1:0. Хоча у гранда був шанс взяти нічию.

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По ходу зустрічі в ворота Алмере був призначений пенальті. Бити з 11 метрів зголосився Брайан Броббі. Між іншим дворазовий чемпіон Європи серед юніорів. Але його удар тільки розсмішив глядачів. М'яч полетів не тільки вище воріт, а й перелетів через трибуну і впав за межами стадіону.

Brian Brobbey schiet bij zijn penalty de bal het stadion uit!



"Op een amateurveld zou je nu roepen: Zelf halen!"



# #almjaj pic.twitter.com/n2X2s3yTNa - ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2021

Фани Аякса вдосталь позловтішалися над гравцем. Вони недолюблюють Броббі після того, як він підписав контракт з Лейпцигом і влітку поїде до Німеччини.

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Раніше ми писали, то в Сербії арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті.