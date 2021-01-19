Двох футболістів посадили за розповсюдження інтимного відео

Гравці зняли секс з дівчиною і пустили його по руках

Двох іспанських футболістів, які виступали раніше в "Ейбарі", засудили до двох років тюремного ув'язнення за зйомки і розповсюдження інтимного відео. Ще один фігурант справи був виправданий, повідомляє 20minutos.

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Серхі Енріч і Антоніо Луна в 2016 році записали на відео секс з дівчиною. Пізніше вони поділилися відео з іншими людьми, за що були визнані винними в розкритті особистих секретів сексуального життя жертви. Крім того, двом винним доведеться заплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

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У той же час, Едді Сильвестр був виправданий, незважаючи на те, що спочатку його звинуватили в поширенні відео після того, як воно потрапило до нього.

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