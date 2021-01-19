Ексдинамівець Алієв постригся наголо

І відразу – в ополонку!

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв кардинально змінив імідж, постригшись наголо. З новою "зачіскою" 35-річний експівзахисник занурився в ополонці на Водохреще. Нагадаємо, незабаром Алієв може возз'єднатися з Мілевським у "Минаї".

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Фотографіями занурення в новому іміджі Алієв поділився у себе в Instagram. Помітно, що Олександр погладшав, залишивши професійний футбол.

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Раніше ми писали, що із зовнішністю експериментує найкращий бомбардир "Шахтаря". Бразилець з українським паспортом Жуніор Мораес знову відростив елегантні вуса.

Також ми розповідали, що нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе постав перед фанатами в новому образі. Футболіст перефарбував волосся в блакитний колір.

Дивіться, як Алієв грав з Мілевським в СІЗО

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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