Ексдинамівець Алієв постригся наголо

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв кардинально змінив імідж, постригшись наголо. З новою "зачіскою" 35-річний експівзахисник занурився в ополонці на Водохреще. Нагадаємо, незабаром Алієв може возз'єднатися з Мілевським у "Минаї".
Фотографіями занурення в новому іміджі Алієв поділився у себе в Instagram. Помітно, що Олександр погладшав, залишивши професійний футбол.
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Раніше ми писали, що із зовнішністю експериментує найкращий бомбардир "Шахтаря". Бразилець з українським паспортом Жуніор Мораес знову відростив елегантні вуса.
Також ми розповідали, що нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе постав перед фанатами в новому образі. Футболіст перефарбував волосся в блакитний колір.
Дивіться, як Алієв грав з Мілевським в СІЗО
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