Футболіст був мертвий 78 хвилин. Навіть медики не вірили в його порятунок, а він вижив

Фабріс Муамба не встиг завоювати хоча б один трофей у своїй короткій кар'єрі, але точно є головним переможцем у футболі. Адже він переміг смерть.

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- Док, коли я був у лікарні, ти думав, що я прокинуся?

- Ні. Я не думав, що ти коли-небудь знову прокинешся, приятель. Ніхто не думав.

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... 17 березня 2012 року у Муамба зупинилося серце на 41-й хвилині матчу чвертьфіналу Кубка Англії між Болтоном і Тоттенгемом. "Мій зір почав сильно розмиватися. У мене двоїлась в очах", – згадував ті страшні хвилини Фабріс. – А потім вибух з нізвідки. І я опинився на траві. Це був останній раз, коли я грав в футбол".

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Спроби медиків прямо на полі реанімувати гравця за допомогою дефібрилятора не увінчалися успіхом, тому гравця відправили в госпіталь. Фактично, з моменту падіння Муамба і до того, як він прибув до лікарні, пройшло 38 хвилин. У машині швидкої допомоги лікарі підтримували його життєво важливі функції протягом всієї поїздки.

До прибуття в лікарню Муамба отримав 15 розрядів дефібрилятором. Потім вже в реанімації доктора ще 40 хвилин намагалися перезавантажити серце гравця і зробили ще 15 розрядів. Через 78 хвилин футболіст чудесним чином повернувся до життя, пише sportbible.

Коли Фабріс прийшов в себе через тиждень після інциденту, він не міг повірити, що переніс серцевий напад. "Я думав, що вони брешуть мені, коли говорять, що у мене серцевий напад. Я сказав: "Добре, що насправді сталося?". Я не міг повірити, що це відбувається зі мною", – розповідав футболіст.

Наступні чотири тижні гравець провів в госпіталі. За цей час його відвідало багато друзів і колег, а сам Фабріс розповідав їм неймовірну історію з Ліонелем Мессі.

"Він лежав у ліжку і розповідав нам, що Ліонель Мессі був у нього. Він розповідав нам, що він сказав, і все таке. Я думав, чорт забирай, це непогано. Після цього до нас підійшла його дружина і сказала, що насправді Мессі не було", – розповідав колишній одноклубник Муамби Девід Вітер.

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Через дев'ять років Фабріс зустрівся з колишнім медиком Болтона Джонатаном Тобіном. Він розповів, що ніхто не вірив в порятунок Муамби: "Ніхто не думав, що ти прокинешся. Ти був мертвий 78 хвилин. Ти – випадок, який буває раз в житті".

"Ніхто не очікував, що він покине цю лікарню", – зізнався Тобін. "Ніхто не очікував, що він вийде з цієї будівлі. Всі думали, що у нього буде якесь ушкодження мозку або він залишиться назавжди інвалідом, якщо виживе. Ніхто не зміг повністю відновитися після 78 хвилин клінічне смерті. Ніхто!"

Навіть через дев'ять років 32-річний Муамба все ще відчуває душевні наслідки інциденту.

"Я все ще турбуюся, що це може статися зі мною знову. Через кардіостимулятор зі мною все гаразд, але в глибині душі я думаю: "Будь ласка, не треба. Це не повториться знову". Це той страх, який турбує мене найбільше, якщо чесно".

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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