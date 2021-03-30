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Страшна травма у футболі: пальці стирчали в різні боки

30 березня, 10:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Нападник вже переніс операцію і більше не зіграє в поточному сезоні

Футболіст клубу четвертої ліги Англії Форест Грін Джаміль Метт отримав страшну травму в поєдинку проти Болтона і був замінений вже на сьомій хвилині. Нападаючий зіткнувся з суперником, а потім звалився на газон, скорчившись від болю.

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Ступінь серйозності травми Джаміля було складно визначити, поки в кадр не потрапила його рука. Чотири пальці правої руки були зігнуті в неприродному положенні і стирчало в усі боки.

Після зустрічі клуб спробував заспокоїти вболівальників, повідомивши в Twitter, що футболіст відправлений на медобстеження і відчуває себе добре. Однак пізніше з'явилося повідомлення, що Метт пропустить залишок сезону.

Раніше ми писали про жахливий фол в матчі юніорів в Україні: за таке потрібно довічно виганяти з футболу. Потерпілий отримав серйозну травму і невідомо, коли зможе повернутися на поле.

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травма футболіст чемпіонат Англії

Джерело: Сегодня|Спорт

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