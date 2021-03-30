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Уже третій одноклубник Зінченка стане статуєю – офіційно

30 березня, 07:52

Олег Люлька Олег Люлька

Агуеро покидає "Манчестер Сіті" влітку. Замість аргентинця біля стадіону "містян" залишиться його скульптура

Знаменитий нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро оголосив, що покине клуб після цього сезону. 32-річний аргентинець, якому останнім часом партнери навмисне не давали пас, повідомив, що його контракт з "містянами" не буде продовжений.

"У наші часи 10 років в одному клубі – це незвично. За цей час я зміг стати найкращим бомбардиром в історії клубу і відчути непорушний зв'язок з усіма, хто любить "МанСіті", – заявив Агуеро, який у складі "містян" чотири рази виграв чемпіонат Англії, п'ять разів – Кубок ліги, тричі – Суперкубок країни, а також взяв Кубок Англії-2019

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Завершити виступи за "Сіті" Агуеро має намір першим виграшем Ліги чемпіонів.

Агуеро

Агуеро / Фото: Reuters

Тим часом президент "Манчестер Сіті" Хальдон аль Мубарак уже пообіцяв, що на честь аргентинського нападника встановлять статую поруч з домашнім стадіоном клубу. Також в академії "Сіті" з'явиться спеціальна мозаїка, присвячена Серхіо.

"Ми замовимо статую Серхіо, яка буде стояти на нашому стадіоні поруч з фігурами Давида Сільви і Венсана Компані, робота над якими триває. З нетерпінням чекаємо можливості гідно попрощатися з Серхіо наприкінці сезону", – зазначив коментарі сайту "МанСіті" аль Мубарак

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Очікується, що влітку Агуеро на умовах вільного агента, тобто безкоштовно, перейде до "Барселони". Цікаво, що нині аналітики Transfermarkt оцінюють Серхіо в 25 млн євро – на 5 млн дорожче, ніж українського легіонера "містян" Олександра Зінченка.

Дивіться, як забиває Агуеро

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футболіст статуя Манчестер Сіті Серхіо Агуеро
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