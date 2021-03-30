Уже третій одноклубник Зінченка стане статуєю – офіційно

Знаменитий нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро оголосив, що покине клуб після цього сезону. 32-річний аргентинець, якому останнім часом партнери навмисне не давали пас, повідомив, що його контракт з "містянами" не буде продовжений.

"У наші часи 10 років в одному клубі – це незвично. За цей час я зміг стати найкращим бомбардиром в історії клубу і відчути непорушний зв'язок з усіма, хто любить "МанСіті", – заявив Агуеро, який у складі "містян" чотири рази виграв чемпіонат Англії, п'ять разів – Кубок ліги, тричі – Суперкубок країни, а також взяв Кубок Англії-2019

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Завершити виступи за "Сіті" Агуеро має намір першим виграшем Ліги чемпіонів.

Агуеро / Фото: Reuters

Тим часом президент "Манчестер Сіті" Хальдон аль Мубарак уже пообіцяв, що на честь аргентинського нападника встановлять статую поруч з домашнім стадіоном клубу. Також в академії "Сіті" з'явиться спеціальна мозаїка, присвячена Серхіо.

"Ми замовимо статую Серхіо, яка буде стояти на нашому стадіоні поруч з фігурами Давида Сільви і Венсана Компані, робота над якими триває. З нетерпінням чекаємо можливості гідно попрощатися з Серхіо наприкінці сезону", – зазначив коментарі сайту "МанСіті" аль Мубарак

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Очікується, що влітку Агуеро на умовах вільного агента, тобто безкоштовно, перейде до "Барселони". Цікаво, що нині аналітики Transfermarkt оцінюють Серхіо в 25 млн євро – на 5 млн дорожче, ніж українського легіонера "містян" Олександра Зінченка.

Дивіться, як забиває Агуеро

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