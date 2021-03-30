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Легендарний Роналдо розповів, як з'явилося його ім'я і до чого тут креветки

30 березня, 10:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Ім'я майбутньої зірки футболу з'явилося випадково

Легендарний бразильський нападник Роналдо розповів історію свого імені. Виявляється, "зубастика" назвали в честь лікаря в лікарні Ріо-де-Жанейро, котрий приймав пологи у його матері.

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"Лікар зробив це безкоштовно, тому що мої батьки не могли заплатити", – розповів Роналдо в інтерв'ю Sports Illustrated. "Мій батько приніс йому три кілограми креветок, які він зібрав на пляжі, а потім мої батьки назвали мене в честь лікаря".

До речі, повне ім'я бразильця звучить як Луїс Назаріу ді Ліма Роналдо.

За свою кар'єру Роналдо двічі ставав чемпіоном світу, стільки ж разів вигравав Кубок Америки, на клубному рівні перемагав в Кубку УЄФА, Кубку володарів Кубків, Міжконтинентальному Кубку, Суперкубку УЄФА і двічі – чемпіонаті Іспанії.

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Знаменитий нападник тричі визнавався кращим футболістом року за версією ФІФА і двічі вигравав "Золотий м'яч".

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футболіст Роналдо

Джерело: Сегодня|Спорт

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