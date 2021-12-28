Фонсеці приготуватись: команда Яремчука залишилася без тренера

Португальський фахівець Жорже Жезуш залишив посаду головного тренера Бенфіки

Жорже Жезуш більше не тренер Бенфіки / Фото: Getty Images

Лісабонська Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про розірвання контракту з Жорже Жезушем за взаємною згодою сторін

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Варто зазначити, що Бенфіка виконуватиме всі зобов'язання до закінчення чинного контракту або доти, доки Жорже Жезуш та його штаб не знайдуть собі нову роботу.

Наставник резервістів "орлів" Нелсон Веріссімо візьме на себе роль тренера основної команди Бенфіки до кінця сезону.

Тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: Reuters

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Лісабонська Бенфіка вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишивши за бортом Барселону. Але у національному чемпіонаті клуб іде на третьому місці. І вилетів із Кубка Португалії. Це і стало приводом до відставки Жорже Жезуша.

Бенфіка vs Динамо / Фото: Reuters

У 15-ти матчах поточного сезону "орли" набрали 37 очок і посідають 3-е місце у чемпіонаті Португалії.

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Нагадаємо, що екс-тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека – другий кандидат на посаду головного тренера Бенфіки. Португальці спочатку спробують домовитись з італійцем Андреа Пірло.

Зазначимо, що у складі Бенфіки виступає форвард збірної України Роман Яремчук.