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Фонсеке приготовиться: команда Яремчука осталась без тренера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 декабря, 18:53
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Португальский специалист Жорже Жезуш покинул пост главного тренера Бенфики
Жорже Жезуш больше не тренер Бенфики
Жорже Жезуш больше не тренер Бенфики / Фото: Getty Images

Лиссабонская Бенфика на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с Жорже Жезушом по взаимному согласию сторон.

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Стоит отметить, что Бенфика будет выполнять все обязательства до окончания действующего контракта или до тех пор, пока Жорже Жезуш и его штаб не найдут себе новую работу.

Наставник резервистов "орлов" Нелсон Вериссимо возьмет на себя роль тренера основной команды Бенфики до конца сезона.

Тренер Бенфики Жоржи Жезуш
Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

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Лиссабонская Бенфика вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив за бортом Барселону. Но в национальном чемпионате клуб идет на третьем месте. И вылетел из Кубка Португалии. Это и послужило поводом к отставке Жорже Жезуша.

Бенфика vs Динамо
Бенфика vs Динамо / Фото: Reuters

В 15-ти матчах текущего сезона "орлы" набрали 37 очков и занимают 3-е место в чемпионате Португалии.

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Напомним, что экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека второй кандидат на пост главного тренера Бенфики. Португальцы сначала попытаются договориться с итальянцем Андреа Пирло.

Отметим, что в составе Бенфики выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Фонсека и Яремчук
Фонсека и Яремчук / Фото: Коллаж: Сегодня

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