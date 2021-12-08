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Упустили бриллиант. Украинец принес Бенфике победу над Динамо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 декабря, 23:58
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Роман Яремчук заставил руководство киевлян кусать локти, а вместе с тем помог португальскому клубу оставить Барселону за бортом Лиги чемпионов
Бенфика vs Динамо Киев
Бенфика vs Динамо Киев / Фото: Reuters

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде проиграло португальской Бенфике. Мы вели онлайн матча Бенфика – Динамо на нашем сайте.

Чемпион Украины выходил на поединок без турнирной мотивации, в то время как сопернику победа была нужна для выхода в 1/8 финала турнира.

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Бенфика оформила комфортный перевес уже к середине первого тайма. Сначала на 16 минуте своей бывшей команде забил украинский форвард Роман Яремчук, а на 22-й Жилберто Жуниор удвоил перевес.

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В конце поединка команда Луческу прижала "орлов" к воротам, но забить хотя бы гол престижа киевлянам было не суждено. В итоге Динамо покидает турнир без единой победы на групповом этапе и одним забитым голом за шесть матчей.

Лига чемпионов 2021/2022. 6 тур. Группа E.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) – Динамо (Киев, Украина) – 2:0.

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Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22.

Бенфика: Влаходимос – Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген – Жилберто (Лазаро, 73), Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Жоао Марио (Таарабт, 73), Гримальдо – Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

Динамо: Бущан – Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко – Цыганков (Караваев, 79), Буяльский, Вербич (де Пена, 64) – Гармаш (Рамирес, 79).

В параллельном поединке группы Барселона проиграла Баварии, что и позволило Бенфике обойти каталонцев и оставить их за бортом турнира. Сине-гранатовые финишировали третьими и продолжат еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
6
6
0
0
22
3
19
18
Забитые 22
Пропущеные 3
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Бенфика Бенфика Бен
6
2
2
2
7
9
-2
8
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н П П В
3
Барселона Барселона Бар
6
2
1
3
2
9
-7
7
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н В В П
4
Динамо Динамо Дин
6
0
1
5
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
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2.85

3.30

2.55
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
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