Упустили бриллиант. Украинец принес Бенфике победу над Динамо

Роман Яремчук заставил руководство киевлян кусать локти, а вместе с тем помог португальскому клубу оставить Барселону за бортом Лиги чемпионов

Бенфика vs Динамо Киев / Фото: Reuters

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде проиграло португальской Бенфике. Мы вели онлайн матча Бенфика – Динамо на нашем сайте.

Чемпион Украины выходил на поединок без турнирной мотивации, в то время как сопернику победа была нужна для выхода в 1/8 финала турнира.

Реклама

Бенфика оформила комфортный перевес уже к середине первого тайма. Сначала на 16 минуте своей бывшей команде забил украинский форвард Роман Яремчук, а на 22-й Жилберто Жуниор удвоил перевес.

Реклама

В конце поединка команда Луческу прижала "орлов" к воротам, но забить хотя бы гол престижа киевлянам было не суждено. В итоге Динамо покидает турнир без единой победы на групповом этапе и одним забитым голом за шесть матчей.

Лига чемпионов 2021/2022. 6 тур. Группа E.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) – Динамо (Киев, Украина) – 2:0.

Реклама

Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22.

Бенфика: Влаходимос – Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген – Жилберто (Лазаро, 73), Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Жоао Марио (Таарабт, 73), Гримальдо – Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

Динамо: Бущан – Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко – Цыганков (Караваев, 79), Буяльский, Вербич (де Пена, 64) – Гармаш (Рамирес, 79).

В параллельном поединке группы Барселона проиграла Баварии, что и позволило Бенфике обойти каталонцев и оставить их за бортом турнира. Сине-гранатовые финишировали третьими и продолжат еврокубковую кампанию в Лиге Европы.