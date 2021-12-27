Колишній тренер Шахтаря може очолити клуб Яремчука

Паулу Фонсека – другий кандидат на посаду головного тренера Бенфіки. Португальці спочатку спробують домовитися з Андреа Пірло

Фонсека і Яремчук / Фото: Колаж: Сьогодні

Лісабонська Бенфіка вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишивши за бортом Барселону. Але у національному чемпіонаті клуб йде на третьому місці. І вилетів із Кубка Португалії. Це і послужило розмовам про зміну головного тренера.

Жорже Жезуш може покинути свою посаду вже цієї зими. На зміну йому Calciomercato.it сватає колишнього наставника Ювентуса Андреа Пірло.

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/ Фото: Reuters

На користь італійця говорить той факт, що раніше він грав у Мілані із нинішнім президентом Бенфіки Руї Коштою.

Як запасний варіант розглядається колишній тренер Шахтаря та Роми Паулу Фонсека. Раніше португалець був кандидатом на пост тренера Тоттенгема, але лондонський клуб очолив Антоніо Конте.

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За Бенфіку грає український форвард Роман Яремчук. Нещодавно він провів свій найкращий матч у кар'єрі.