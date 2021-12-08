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Впустили діамант. Українець приніс Бенфіці перемогу над Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
8 грудня, 23:58
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Роман Яремчук змусив керівництво киян кусати лікті, а водночас допоміг португальському клубу залишити Барселону за бортом Ліги чемпіонів.
Бенфіка vs Динамо Київ
Бенфіка vs Динамо Київ / Фото: Reuters

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді програло португальській Бенфіці. Ми вели онлайн матчу Бенфіка – Динамо на нашому сайті.

Чемпіон України виходив на поєдинок без турнірної мотивації, тоді як супернику перемога була потрібна для виходу до 1/8 фіналу турніру.

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Бенфіка оформила комфортну перевагу вже до середини першого тайму. Спочатку на 16-й хвилині своїй колишній команді забив український форвард Роман Яремчук, а на 22-й Жілберто Жуніор подвоїв перевагу.

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Наприкінці поєдинку команда Луческу притиснула "орлів" до воріт, але забити хоча б гол престижу киянам не судилося. У результаті Динамо залишає турнір без жодної перемоги на груповому етапі та одним забитим голом за шість матчів.

Ліга чемпіонів 2021/2022. 6 тур. Група E.

Бенфіка (Лісабон, Португалія) – Динамо (Київ, Україна) – 2:0.

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Голи: Яремчук, 16, Жілберто, 22.

Бенфіка: Влаходімос – Андре Алмейда, Отаменді, Вертонген – Жільберто (Лазаро, 73), Піцці (Евертон, 59), Вайгль, Жоао Маріо (Таарабт, 73), Грімальдо – Рафа Сілва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньєс, 82).

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко – Циганков (Караваєв, 79), Буяльський, Вербич (де Пена, 64) – Гармаш (Рамірес, 79).

У паралельному поєдинку групи Барселона програла Баварії, що дозволило Бенфіці обійти каталонців і залишити їх за бортом турніру. Синьо-гранатові фінішували третіми та продовжать єврокубкову кампанію у Лізі Європи.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
6
6
0
0
22
3
19
18
Забиті 22
Пропущені 3
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
6
2
2
2
7
9
-2
8
Забиті 7
Пропущені 9
Різниця -2
Результати останніх матчів: В Н П П В
3
Барселона Барселона Бар
6
2
1
3
2
9
-7
7
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н В В П
4
Динамо Динамо Дин
6
0
1
5
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П П

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2.55
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
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11:28
10
16
Маріуполь
17
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