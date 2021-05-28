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Фіналіст Ліги чемпіонів готовий запросити Зідана

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 травня, 09:40
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Французький Парі Сен-Жермен готовий запросити на пост головного тренера Зінедіна Зідана, це допоможе парижанам продовжити контракт з Кіліаном Мбаппе
Зінедін Зідан покинув Реал
Зінедін Зідан покинув Реал / Фото: Reuters

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан став одним з кандидатів на тренерську посаду в Парі Сен-Жермен.

Французький клуб розглядає Зідана в якості нового тренера на тлі можливого відходу Маурісіо Почеттіно в Тоттенгем. При цьому прихід Зідана може стати вирішальним фактором у продовженні контракту з Кіліаном Мбаппе, повідомляє в Twitter Ніколо Скіра.

Французький тренер повернувся в Реал 11 березня 2019 року. У другий захід Зідан виграв чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії. У сезоні-2020/21 Реал дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і зайняв друге місце в Ла Лізі.

Раніше при Зідані Реал виграв Лігу чемпіонів три рази поспіль – у сезонах-2015/16, 2016/17 і 2017/18.

В тренді

А Парі Сен-Жермен в минулому сезоні вперше в своїй історії грав у фіналі Ліги чемпіонів.

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Ім'я наступника Зідана поки невідомо, хоча вболівальники хочуть бачити в тренерському кріслі легендарного нападника Реала Рауля, який зараз очолює молодіжну команду і недавно виграв з нею Юнацьку лігу УЄФА. Проте, за повідомленнями ЗМІ, Реал ще з березня вів переговори з Массіміліано Аллегрі, якого також сватають в Ювентус.

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