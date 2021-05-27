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Зідан залишив посаду головного тренера Реала – офіційно

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 травня, 13:14
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Французький наставник не зміг повторити результати свого першого періоду в іспанському гранді, коли той тричі виграв Лігу чемпіонів. Цей сезон Реал завершив без єдиного титулу
Зінедін Зідан вдруге пішов з реалу. Фото: REUTERS/Juan Medina
Зінедін Зідан вдруге пішов з реалу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридський Реал на офіційному сайті повідомив про те, що Зінедін Зідан покидає пост головного тренера команди. І це все на тлі судів з УЄФА через участь у Суперлізі.

Зідан залишив Реал 31 травня 2018 року після третьої перемоги поспіль у Лізі чемпіонів. Втім, після невдач Хулена Лопетегі і Сантьяго Соларі француз повернувся на тренерський місток "Королівського клубу" 11 березня 2019 року.

Проте повторити результати своєї першої каденції йому не вдалося – за цей час Зідан зумів виграти лише Суперкубок Іспанії і чемпіонат Іспанії в минулому сезоні.

Ім'я наступника Зідана поки що невідоме, хоча вболівальники хочуть бачити в тренерському кріслі легендарного нападника Реала Рауля, який тепер очолює молодіжну команду і недавно виграв з нею Юнацьку лігу УЄФА. Проте, за повідомленнями ЗМІ, Реал ще з березня вів переговори з Массіміліано Аллегрі, якого також сватають в Ювентус.

В тренді

Дивіться, як Реал вилетів з Ліги чемпіонів:

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