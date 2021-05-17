Реал з березня домовлявся з італійцем. Хто погодився замінити Зідана?

Мадридський Реал не припиняє пошуки нового тренера, якщо французький фахівець Зінедін Зідан все-таки вирішить піти. І за останньою інформацією, головним претендентом на пост наставника іспанського гранда є італієць. Раніше Реал розгромив Гранаду і обійшов Барселону в чемпіонаті Іспанії.
Як повідомив у своєму Twitter журналіст Фабріціо Романо, минулого тижня представники мадридського клубу зустрічалися з колишнім тренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі. 53-річний італієць є безробітним вже два роки, а перед цим тренував Мілан і Ювентус, з яким п'ять разів поспіль вигравав Серію А.
Читайте також: Мессі остаточно відпав, його друг Суарес за крок від титулу: розклади Ла Ліги перед фінішем
Виявляється, що сторони контактують ще з березня. Аллегрі згоден очолити Реал, якщо клуб зупинить на ньому свій вибір. Італійські команди також зацікавлені в запрошенні фахівця, але його пріоритет – мадридська.
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Оце так успіх! Українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи
Фінал Ліги чемпіонів перенесений зі Стамбула до Порту – офіційно
Раніше повідомлялося, що кандидатами на пост тренера Реала є Рауль і тренер збірної Німеччини Йоахим Лев.
Нагадаємо, що мадридці вилетіли з розіграшу Ліги чемпіонів у півфіналі. А перед останнім туром в чемпіонаті Іспанії лідер Прімери Атлетіко випереджає Реал на два очки. 23 травня Атлетіко грає на виїзді з Вальядолідом, який боровся за виживання, а команда Зідана прийме Вільярреал, у якого за три дні фінал Ліги Європи з МЮ.
Дивіться, як Реал поступився Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів