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Реал з березня домовлявся з італійцем. Хто погодився замінити Зідана?

Олена Павлова Олена Павлова
17 травня, 14:13
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Боси мадридського клубу минулого тижня зустрічалися з колишнім тренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі, і безробітний фахівець готовий переїхати до Іспанії
/ Фото: AFP

Мадридський Реал не припиняє пошуки нового тренера, якщо французький фахівець Зінедін Зідан все-таки вирішить піти. І за останньою інформацією, головним претендентом на пост наставника іспанського гранда є італієць. Раніше Реал розгромив Гранаду і обійшов Барселону в чемпіонаті Іспанії.

Як повідомив у своєму Twitter журналіст Фабріціо Романо, минулого тижня представники мадридського клубу зустрічалися з колишнім тренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі. 53-річний італієць є безробітним вже два роки, а перед цим тренував Мілан і Ювентус, з яким п'ять разів поспіль вигравав Серію А.

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Виявляється, що сторони контактують ще з березня. Аллегрі згоден очолити Реал, якщо клуб зупинить на ньому свій вибір. Італійські команди також зацікавлені в запрошенні фахівця, але його пріоритет – мадридська.

Зінедін Зідан і футболісти "Реала"
Зінедін Зідан і футболісти "Реала" / Фото: Reuters

В тренді

Раніше повідомлялося, що кандидатами на пост тренера Реала є Рауль і тренер збірної Німеччини Йоахим Лев.

Нагадаємо, що мадридці вилетіли з розіграшу Ліги чемпіонів у півфіналі. А перед останнім туром в чемпіонаті Іспанії лідер Прімери Атлетіко випереджає Реал на два очки. 23 травня Атлетіко грає на виїзді з Вальядолідом, який боровся за виживання, а команда Зідана прийме Вільярреал, у якого за три дні фінал Ліги Європи з МЮ.

Дивіться, як Реал поступився Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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