Финалист Лиги чемпионов готов пригласить Зидана

Французский Пари Сен-Жермен готов пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана, это поможет парижанам продлить контракт с Килианом Мбаппе

Зинедин Зидан покинул Реал / Фото: Reuters

Бывший главный тренер Реала Зинедин Зидан стал одним из кандидатов на тренерскую должность в Пари Сен-Жермен.

Французский клуб рассматривает Зидана в качестве нового тренера на фоне возможного ухода Маурисио Почеттино в Тоттенхэм. При этом приход Зидана может стать решающим фактором в продлении контракта с Килианом Мбаппе, сообщает в Twitter Николо Скира.

Французский тренер вернулся в Реал 11 марта 2019 года. Во второй заход Зидан выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании. В сезоне-2020/21 Реал дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Ранее при Зидане Реал выиграл Лигу чемпионов три раза подряд – в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18.

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А Пари Сен-Жермен в прошлом сезоне впервые в своей истории играл в финале Лиги чемпионов.

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Имя сменщика Зидана пока неизвестно, хотя болельщики хотят видеть в тренерском кресле легендарного нападающего Реала Рауля, который сейчас возглавляет молодежную команду и недавно выиграл с ней Юношескую лигу УЕФА. Тем не менее, по сообщениям СМИ, Реал еще с марта вел переговоры с Массимилиано Аллегри, которого также сватают в Ювентус.