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Реал с марта договаривался с итальянцем. Кто согласился заменить Зидана?

Елена Павлова Елена Павлова
17 мая, 14:13
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Боссы мадридского клуба на прошлой неделе встречались с бывшим тренером Ювентуса Массимилиано Аллегри, и безработный специалист готов переехать в Испанию
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Мадридский Реал не прекращает поиски нового тренера, если французский специалист Зинедин Зидан все-таки решит уйти. И по последней информации, главным претендентом на пост наставника испанского гранда является итальянец. Ранее Реал разгромил Гранаду и обошел Барселону в чемпионате Испании.

Как сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, на прошлой неделе представители мадридского клуба встречались с бывшим тренером Ювентуса Массимилиано Аллегри. 53-летний итальянец является безработным уже два года, а перед этим тренировал Милан и Ювентус, с которым пять раз подряд выигрывал Серию А.

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Оказывается стороны контактируют еще с марта. Аллегри согласен возглавить Реал, если клуб остановит на нем свой выбор. Итальянские команды также заинтересованы в приглашении специалиста, но его приоритет – мадридская.

Зинедин Зидан и футболисты "Реала"
Зинедин Зидан и футболисты "Реала" / Фото: Reuters

В тренде

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост тренера Реала являются Рауль и тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Напомним, что мадридцы вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов в полуфинале. А перед последним туром в чемпионате Испании лидер Примеры Атлетико опережает Реал на два очка. 23 мая Атлетико играет на выезде с Вальядолидом, борющимся за выживание, а команда Зидана примет Вильярреал, у которого спустя три дня финал Лиги Европы с МЮ.

Смотрите, как Реал уступил Челси в полуфинале Лиги чемпионов

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