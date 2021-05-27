Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Зидан покинул пост главного тренера Реала – официально

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 мая, 13:14
Копировать ссылку
Французский наставник не смог повторить результаты своего первого периода в испанском гранде, когда тот трижды выиграл Лигу чемпионов. Этот сезон Реал завершил без единого титула
Зинедин Зидан во второй раз ушел из реала. Фото: REUTERS/Juan Medina
Зинедин Зидан во второй раз ушел из реала. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридский Реал на официальном сайте сообщил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. И это все на фоне судов с УЕФА из-за участия в Суперлиге.

Зидан покинул Реал 31 мая 2018 года после третьей победы подряд в Лиге чемпионов. Впрочем, после неудач Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари француз вернулся на тренерский мостик "Королевского клуба" 11 марта 2019 года.

Тем не менее повторить результаты своей первой каденции ему не удалось – за это время Зидан сумел выиграть лишь Суперкубок Испании и чемпионат Испании в прошлом сезоне.

Имя сменщика Зидана пока неизвестно, хотя болельщики хотят видеть в тренерском кресле легендарного нападающего Реала Рауля, который сейчас возглавляет молодежную команду и недавно выиграл с ней Юношескую лигу УЕФА. Тем не менее, по сообщениям СМИ, Реал еще с марта вел переговоры с Массимилиано Аллегри, которого также сватают в Ювентус.

В тренде

Смотрите, как Реал вылетел из Лиги чемпионов:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять