Зидан покинул пост главного тренера Реала – официально

Французский наставник не смог повторить результаты своего первого периода в испанском гранде, когда тот трижды выиграл Лигу чемпионов. Этот сезон Реал завершил без единого титула

Зинедин Зидан во второй раз ушел из реала. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридский Реал на официальном сайте сообщил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. И это все на фоне судов с УЕФА из-за участия в Суперлиге.

Зидан покинул Реал 31 мая 2018 года после третьей победы подряд в Лиге чемпионов. Впрочем, после неудач Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари француз вернулся на тренерский мостик "Королевского клуба" 11 марта 2019 года.

Тем не менее повторить результаты своей первой каденции ему не удалось – за это время Зидан сумел выиграть лишь Суперкубок Испании и чемпионат Испании в прошлом сезоне.

Имя сменщика Зидана пока неизвестно, хотя болельщики хотят видеть в тренерском кресле легендарного нападающего Реала Рауля, который сейчас возглавляет молодежную команду и недавно выиграл с ней Юношескую лигу УЕФА. Тем не менее, по сообщениям СМИ, Реал еще с марта вел переговоры с Массимилиано Аллегри, которого также сватают в Ювентус.

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