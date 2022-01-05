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"Цим бандерівцям програли". Зашквар Шевченка з 90-х

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 січня, 16:44
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У 1997 році Динамо Лобановського громило у Лізі чемпіонів знамениту Барсу, але у чемпіонаті України не могло впоратися з львівськими Карпатами
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко

У пам'ятному сезоні-1997/98 "біло-сині" двічі програвали львів'янам. Про те, як відреагував на поразку лідер динамівців тих років Андрій Шевченко, розповів екс-футболіст Карпат Роман Толочко.

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"Просто бомбезна команда! А ми їх двічі за сезон обіграли. Запам'ятав київську перемогу і завдяки епізоду після матчу.

Щасливі йдемо з поля, проходимо роздягальню киян. Двері відчинені, бачу молодого Шевченка і чую його фразу: "…этим бандерівцям програли".

Той момент назавжди змінив моє ставлення до Андрія як людини. Зовсім інше враження у мене про тих же Белькевича, Хацкевича чи Косовського – чудові хлопці", – поділився спогадами Толочко в інтерв'ю football24.ua.

Зазначимо, що у матчі першого кола динамівці програли Карпатам домашню зустріч 0:1, а у Львові поступилися 1:2. У тому ж сезоні команда Лобановського розгромила Барсу 3:0 та 4:0, а наступного вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Раніше ми повідомляли, що наставник Дженоа Андрій Шевченко розглядається кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі. Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша розраховує, що Шева допоможе польській збірній обіграти Росію у Москві 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Андрій Шевченко пропустить наступний матч Дженоа
Андрій Шевченко пропустить наступний матч Дженоа / Фото: Reuters

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