"Этим бандеровцам проиграли". Зашквар Шевченко из 90-х

В 1997 году Динамо Лобановского громило в Лиге чемпионов знаменитую Барсу, но в чемпионате Украины не могло справиться с львовскими Карпатами

Андрей Шевченко

В памятном сезоне-1997/98 "бело-синие" дважды проигрывали львовянам. О том, как отреагировал на поражение лидер динамовцев тех лет Андрей Шевченко, рассказал экс-футболист Карпат Роман Толочко.

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"Просто бомбезная команда! А мы их дважды за сезон обыграли. Запомнил киевскую победу и благодаря эпизоду после матча. Счастливые идем с поля, проходим раздевалку киевлян. Дверь открыта, вижу молодого Шевченко и слышу его фразу: "…этим бандеровцам проиграли". Тот момент навсегда изменил мое отношение к Андрею как к человеку. Совсем другое впечатление у меня о тех же Белькевиче, Хацкевиче или Косовском – замечательные ребята", – поделился воспоминаниями Толочко в интервью football24.ua.

Отметим, что в матче первого круга динамовцы проиграли Карпатам домашнюю встречу 0:1, а во Львове уступили 1:2. В том же сезоне команда Лобановского разгромила Барсу 3:0 и 4:0, а в следующем вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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Ранее мы сообщали, что наставник Дженоа Андрей Шевченко рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Польши. Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассчитывает, что Шева поможет польской сборной обыграть Россию в Москве 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022.