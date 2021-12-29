Скосила "корона". Шевченко рассказал, как переносит COVID-19

Украинский наставник Дженоа Андрей Шевченко поспешил успокоить своих фанов сообщением о своем состоянии здоровья

Андрей Шевченко пропустит следующий матч Дженоа / Фото: Reuters

Буквально вчера футбольный клуб Дженоа известил, что главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко и капитан команды Кришито сдали положительный тест на коронавирус.

Украинский тренер подтвердил эту информацию и успокоил своих поклонников тем, что заболевание проходит без усложнений.

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"К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание протекает бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренировочный процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", – написал Шевченко в Instagram.

Андрея Шевченко успели полюбить в Дженоа / Фото: Reuters

Свой следующий поединок в Серии А Дженоа проведет 6 января против Сассуоло. Скорее всего, действиями команды в этом поединке будет руководить помощник Шевы Мауро Тассотти.

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Напомним, что "грифоны" под управлением украинца провели уже семь поединков, но набрали только два очка в матчах с Удинезе и Аталантой.

Команда Шевченко после 19 туров остается в зоне вылета Серии А. Исправлять ситуацию предстоит уже в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что Дженоа заинтересована в приобретении аргентинского нападающего московского Спартака, где в свое время играл Миранчук.

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