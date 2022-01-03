Пять миллионов евро! Шевченко купил себе первого футболиста в Дженоа

В итальянский клуб перешел швейцарский защитник Сильван Хефти, который два последних сезона отыграл за Янг Бойз

Шевченко укрепляет оборону / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа официально сообщила о переходе защитника Янг Бойз Сильвана Хефти. По слухам, за 24-летнего игрока заплатили 5 млн евро.

В этом сезоне Хефти был одним из ключевых игроков Янг Бойз в Лиге чемпионов. Он провел шесть матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

Реклама

Также Сильван регулярно вызывается в молодежную сборную Швейцарии.

Генеральный менеджер Дженоа Йоханнес Шпорс прокомментировал приход в команду швейцарского футболиста:

Реклама

"Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Хефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком".

Напомним, что свой первый поединок в новом году "грифоны" проведут 6 января против Сассуоло. На тренерском мостике Андрея Шевченко будет заменять его помощник Мауро Тассотти, поскольку перед праздниками украинец подхватил коронавирус.

Андрей Шевченко пропустит следующий матч Дженоа / Фото: Reuters

Реклама

После 19-ти сыгранных туров Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительной 17-й строчки "грифонов" отделяет пять баллов.