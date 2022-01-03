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Пять миллионов евро! Шевченко купил себе первого футболиста в Дженоа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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3 января, 20:41
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В итальянский клуб перешел швейцарский защитник Сильван Хефти, который два последних сезона отыграл за Янг Бойз
Шевченко укрепляет оборону
Шевченко укрепляет оборону / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа официально сообщила о переходе защитника Янг Бойз Сильвана Хефти. По слухам, за 24-летнего игрока заплатили 5 млн евро.

В этом сезоне Хефти был одним из ключевых игроков Янг Бойз в Лиге чемпионов. Он провел шесть матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

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Также Сильван регулярно вызывается в молодежную сборную Швейцарии.

Генеральный менеджер Дженоа Йоханнес Шпорс прокомментировал приход в команду швейцарского футболиста:

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"Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Хефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком".

Напомним, что свой первый поединок в новом году "грифоны" проведут 6 января против Сассуоло. На тренерском мостике Андрея Шевченко будет заменять его помощник Мауро Тассотти, поскольку перед праздниками украинец подхватил коронавирус.

Андрей Шевченко пропустит следующий матч Дженоа
Андрей Шевченко пропустит следующий матч Дженоа / Фото: Reuters

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После 19-ти сыгранных туров Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительной 17-й строчки "грифонов" отделяет пять баллов.

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