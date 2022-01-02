Мессі захворів на те ж, що й український володар Золотого м'яча

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі здав позитивний тест на коронавірус

Шевченко і Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

Коронавірусом заразилися чотири гравці Парі Сен-Жермен.

Крім 7-разового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі, позитивні тести здали Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумазала.

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Усі гравці дотримуються самоізоляції та вимог медичного протоколу, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Отже, Мессі пропустить матч Кубка Франції проти Ванна 3 січня.

Ліонель Мессі / Фото: REUTERS

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Раніше коронавірус виявили у Олександра Зінченка. Щоправда, відсутність українця у складі не завадила Манчестер Сіті здобути вольову перемогу над Арсеналом 2:1 та зміцнити лідерство в АПЛ.

Також днями коронавірусом заразився Андрій Шевченко – колишній наставник Зінченка зі збірної України, а нині коуч італійської Дженоа.

Шевченка та Зінченка / Фото: УАФ

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Хвороба Шеви безсимптомна. Але не виключено, що 6 січня проти Сассуоло Дженоа зіграє без українського володаря "Золотого м'яча"-2004 на тренерській лаві.

Крім того, на самоізоляцію через COVID-19 вирушив коуч Ліверпуля Юрген Клопп.