Перший матч року! Навіть без Зінченка МанСіті вирвав суперперемогу

Виграшна серія Манчестер Сіті у чемпіонаті Англії триває – черговою жертвою став Арсенал

Арсенал - Манчестер Cіті - 1:2 / Фото: Reuters

Перший футбольний матч 2022 року у топ-чемпіонатах між Арсеналом та Манчестер Сіті завершився вольовою перемогою Сіті – 2:1.

Отже, триває вражаюча серія МанСіті – уже 11 поспіль перемог в англійській Прем'єр-лізі.

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Нагадаємо, у складі МанСіті матч із Арсеналом пропускав українець Олександр Зінченко, який захворів на COVID. Але навіть без нього "містяни" виграли.

Арсенал відкрив рахунок у матчі з МанСіті на 31-й хвилині – відзначився Букайо Сака.

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На 57-й хвилині МанСіті відігрався – з дуже спірного пенальті, призначеного після перегляду відеоповтору, ворота "канонірів" вразив Ріяд Марез.

А на 93-й хвилині перемогу Манчестер Сіті приніс Родрі.

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Зазначимо, що останні 35 хвилин зустрічі МанСіті провів у більшості завдяки вилученню у Арсеналу Габріеля.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Сака, 31 – Марез, 57 (пен), Родрі, 90+3

Вилучення: Габріель (59, друга жовта картка, Арсенал)

Ця перемога дозволила Манчестер Сіті зміцнити лідерство в АПЛ.