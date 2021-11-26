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Верес --
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Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
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Ці б***і, що вони роблять? Путін збожеволів? Реакція на матч Україна – Росія у відборі на ЧС

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 16:05
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Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо висловив свою думку щодо можливого суперника національної команди у плей-офф відбору на ЧС-2022
Йожеф Сабо проти матчу Україна - Росія у відборі на ЧС-2022
Йожеф Сабо проти матчу Україна - Росія у відборі на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Жеребкування стиків відбору на катарський мундіаль відбудеться вже сьогодні. Дивитися жеребкування плей-офф ЧС-2022 можна буде на нашому сайті.

Читайте також: список трансляцій жеребкування плей-офф ЧС-2022

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Як ми писали раніше, УЄФА продовжує розводити Україну та Росію, тож на цій стадії команди точно не зустрінуться.

Йожеф Сабо
Йожеф Сабо / Фото: Динамоманія

Це і на краще, вважає Сабо.

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"Правильно. Навіщо нам Росія? Ці б***і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін збожеволів чи що? Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла.

Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно. Не треба із ними грати", – сказав Сабо в інтерв'ю ua.tribuna.com.

Також Сабо зізнався, що особисто він би хотів у суперники України збірну Шотландії. До речі, ми опублікували раніше результати голосування серед уболівальників – він відрізняється від вибору тренера.

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Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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