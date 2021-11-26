25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Чекаємо суперника України: де дивитись жеребкування плей-офф ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 09:26
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У п'ятницю, 26 листопада, відбудеться жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022. Свого суперника дізнається збірна України. Де дивитись пряму трансляцію
Збірна України чекає суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022
Збірна України чекає суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

У прямому ефірі жеребкування плей-офф відбір на чемпіонат світу 2022 року у Катарі покажуть на ТБ та в інтернеті. Також ми проведемо онлайн трансляцію жеребкування плей-офф ЧС-2022. Початок трансляції – о 18:00.

Трансляція жеребкування плей-офф ЧС-2022
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Де дивитись жеребкування плей-офф ЧС-2022

  • Футбол-2, live

Як Україна здобула путівку до плей-офф:

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Нагадаємо, що у плей-офф відбору на ЧС-2022 візьмуть участь 10 команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також ще дві команди, що вийшли у стики через Лігу націй.

Вони будуть поділені на два кошики згідно з набраними очками у відборі.

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  • Кошик 1: Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія
  • Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія

Потім команди розподілять на шість пар. Далі за олімпійською системою у матчах на виліт визначаться спочатку фіналісти міні-турніру, а потім три щасливчики. Зазначимо, що переможець визначатиметься за підсумками одного матчу.

Україна потрапила до числа несіяних, тож півфінал точно проведе у гостях. Нашим суперником гарантовано не стане Росія, оскільки УЄФА продовжує розводити наші команди.

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Коли відбудуться матчі

Півфінали плей-офф відбору на ЧС-2022 заплановані на 24 березня 2022 року, фінальні поєдинки відбудуться 29 березня. Точний час початку матчів стане відомим пізніше.

Кого хочуть бачити вболівальники суперником України

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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