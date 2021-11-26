25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Ждем соперника Украины: где смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 09:26
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В пятницу, 26 ноября, состоится жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022. Своего соперника узнает сборная Украины. Где смотреть прямую трансляцию
Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

В прямом эфире жеребьевку плей-офф отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре покажут на ТВ и в интернете. Также мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. Начало трансляции – в 18:00.

Трансляцию жеребьевки плей-офф ЧМ-2022
смотрите на olltv
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Где смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022

  • Футбол-2, live

Как Украина завоевала путевку в плей-офф:

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Напомним, что в плей-офф отбора на ЧМ-2022 примут участие 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также еще две команды, вышедшие в стыки через Лигу наций.

Они будут разделены на две корзины согласно набранным очкам в отборе.

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  • Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия
  • Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Затем команды распределят на шесть пар. Далее по олимпийской системе в матчах на вылет определятся сначала финалисты мини-турнира, а затем три счастливчика. Отметим, что победитель будет определяться по итогам одного матча.

Украина попала в число несеяных, поэтому полуфинал точно проведет в гостях. Нашим соперником гарантированно не станет Россия, так как УЕФА продолжает разводить наши команды.

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Когда состоятся матчи

Полуфиналы плей-офф отбора на ЧМ-2022 запланированы на 24 марта 2022 года, финальные поединки пройдут 29 марта. Точное время начала матчей станет известно позже.

Кого хотят видеть болельщики соперником Украины

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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