Ждем соперника Украины: где смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022

В пятницу, 26 ноября, состоится жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022. Своего соперника узнает сборная Украины. Где смотреть прямую трансляцию

Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

В прямом эфире жеребьевку плей-офф отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре покажут на ТВ и в интернете. Также мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. Начало трансляции – в 18:00.

Где смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022

Футбол-2, live

Как Украина завоевала путевку в плей-офф:

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Напомним, что в плей-офф отбора на ЧМ-2022 примут участие 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также еще две команды, вышедшие в стыки через Лигу наций.

Они будут разделены на две корзины согласно набранным очкам в отборе.

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Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия

Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Затем команды распределят на шесть пар. Далее по олимпийской системе в матчах на вылет определятся сначала финалисты мини-турнира, а затем три счастливчика. Отметим, что победитель будет определяться по итогам одного матча.

Украина попала в число несеяных, поэтому полуфинал точно проведет в гостях. Нашим соперником гарантированно не станет Россия, так как УЕФА продолжает разводить наши команды.

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Когда состоятся матчи

Полуфиналы плей-офф отбора на ЧМ-2022 запланированы на 24 марта 2022 года, финальные поединки пройдут 29 марта. Точное время начала матчей станет известно позже.

Кого хотят видеть болельщики соперником Украины