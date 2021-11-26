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Рома 4
Заря 0
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Львов --
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Минай --
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Шахтер --
Львов --
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Заря --
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Ливерпуль --
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Эти б***и, что они делают? Путин с ума сошел? Реакция на матч Украина – Россия в отборе на ЧМ

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 16:05
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о возможном сопернике национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Йожеф Сабо против матча Украина - Россия в отборе на ЧМ-2022
Йожеф Сабо против матча Украина - Россия в отборе на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Жеребьевка стыков отбора на катарский мундиаль состоится уже сегодня. Смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022 можно будет на нашем сайте.

Читайте также: список трансляций жеребьевки плей-офф ЧМ-2022

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Как мы писали ранее, УЕФА продолжает разводить Украину и Россию, так что на этой стадии команды точно не встретятся.

Йожеф Сабо
Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

Это и к лучшему, считает Сабо.

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"Правильно. Зачем нам Россия? Эти б***и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что? Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела.

Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними играть", – сказал Сабо в интервью ua.tribuna.com.

Также Сабо признался, что лично он бы хотел в соперник Украины сборную Шотландии. Кстати, ранее мы опубликовали результаты голосования среди болельщиков – он отличается от выбора тренера.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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