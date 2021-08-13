Ще один шанс для Супряги потрапити в Серію А

Український форвард київського Динамо все ще може перейти в італійський чемпіонат в це літнє міжсезоння

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Італійський клуб Удінезе зацікавлений у підписанні нападника київського Динамо Владислава Супряги. Клуб Серії А збирається взяти українця в оренду з правом викупу, повідомляє TuttoMercatoWeb.

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Незважаючи на невдалі спроби працевлаштуватися в Дженоа і Болоньї, Владислав прагне потрапити в одну з найсильніших ліг Європи.

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Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У складі "чорно-білих" вже виступає ексдинамівець Лукаш Теодорчик і керівництво Удінезе розраховує домовитися з киянами про трансфер українського нападника.

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У минулому сезоні Владислав зіграв за Динамо 31 матч, відзначився 3 голами і 5 асистами. Вартість футболіста на порталі Transfermarkt дорівнює 6 мільйонам євро.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У нинішньому сезоні на Владислава не особливо розраховує головний тренер киян Мірча Луческу. Як наслідок – Динамо внесло 21-річного нападника на новий сезон УПЛ за списком Б.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

А крім того, в це літнє міжсезоння склад "біло-синіх" поповнився трьома нападниками: білорусом Іллею Шкуріним, венесуельцем Еріком Раміресом і екс-форвардом Ворскли Владиславом Кулачем.