Трансферу не буде: Супряга заявлений на УПЛ

Український нападник, на якого не особливо розраховує головний тренер Динамо Мірча Луческу, залишається в своєму клубі

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сага з переходом форварда Динамо Владислава Супряги в італійський клуб Дженоа підходить до свого логічного завершення. Переговори про трансфер знову зайшли в глухий кут. Мабуть сума в 10 мільйонів євро, запитувана київським клубом, занадто велика для середняка Серії А.

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Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Як повідомляє Calciomercato, генуезький клуб зупинив свій вибір на бельгійському нападнику Аталанти Семі Ламмерсі. Боси Дженоа збираються взяти бельгійця в оренду.

Це новина ставить хрест на переході Супряги в Дженоа, хоча днями італійські журналісти повідомляли, що Влад практично гравець генуезців.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В тренді Українського тренера знову вигнали із залу на Олімпіаді-2020

Сьогодні київське Динамо внесло 21-річного нападника в заявку на новий сезон УПЛ за списком Б.

У минулому сезоні Владислав зіграв за біло-синіх 31 матч, відзначився 3 голами і 5 асистами. Вартість футболіста на порталі Transfermarkt дорівнює 6 мільйонам євро.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

А в це літнє міжсезоння київський клуб вже підписав білоруського форварда з ЦСКА Іллю Шкурина і венесуельського бомбардира Еріка Раміреса .