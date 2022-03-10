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Його гол вивів Шахтар у фінал Кубка УЄФА. Екс-хавбек "гірників" завершив кар'єру

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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10 березня, 11:12
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Колишній півзахисник донецького Шахтаря Ілсінью вирішив повісити бутси на цвях
Півфінал Кубка УЄФА проти київського Динамо став зірковою годиною Ілсінью
Півфінал Кубка УЄФА проти київського Динамо став зірковою годиною Ілсінью / Фото: Getty Images

Про це рішення 36-річний бразильський футболіст оголосив на своїй сторінці у Instagram.

"Після 21 неймовірного року настав час повісити мої бутси на цвях. Хоча рішення завершити кар'єру було важким, я сповнений подяки за час, проведений на полі, і людям, які привели мене сюди.

Дякуємо фанатам за їхню непохитну підтримку протягом багатьох років. Всі мої товариші по команді, які боролися разом зі мною на полі і стали сім'єю та друзями за його межами. Тренерам і персоналу, які повірили в мене і дали мені шанс, і, найголовніше, моїй сім'ї, яка так багато пожертвувала, щоб дозволити мені мати таку довгу і успішну кар'єру, займаючись улюбленою справою.

Я дуже вдячний за час, проведений на полі, і з нетерпінням чекаю на те, що чекає мене в майбутньому. До швидкої зустрічі, Ілсінью", – написав бразилець.

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Нагадаємо, Ілсінью виступав у складі "гірників" з липня 2007 року (з перервою) до червня 2015 року. За Шахтар у всіх турнірах провів 176 матчів, забив 22 м'ячі.

За цей час бразилець п'ять разів ставав чемпіоном України, по три рази виборював Кубок і Суперкубок країни, ставав переможцем Кубка УЄФА у 2009 році.

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7 травня 2009 року на 89-й хвилині другого півфінального матчу Кубка УЄФА між Шахтарем та київським Динамо Ілсінью забив вирішальний гол, який вивів "гірників" у фінал європейського турніру.

Останні п'ять років Ілсінью відіграв за океаном у складі Філадельфії Юніон.

Ілсінью
Ілсінью / Фото: Instagram

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