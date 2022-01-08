"Двері Тоттенгема завжди відчинені для Еріксена". Конте не виключає повернення данця

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте буде радий бачити у складі Тоттенгема Крістіана Еріксена

Еріксен і Конте можуть возз'єднатися у Тоттенхемі / Фото: Getty Images

У грудні минулого року данський футболіст офіційно попрощався з міланським Інтером. Тепер Еріксен шукає нову команду, щоб у майбутньому потрапити на ЧС-2022 в Катарі.

Благо, зараз його екс-тренер з Інтеру Антоніо Конте очолює Тоттенгем, у якому Еріксен провів сім сезонів.

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Останнім часом я не спілкувався з Крістіаном. Здорово бачити, що він займається на полі та працює з м'ячем. Ми говоримо про дуже сильного футболіста. Але, що ще важливіше, це чудова людина. Те, що сталося влітку – це не дуже добре. Це було погано і для тих, хто працював з Еріксеном, і для тих, хто його знає. Тоді я злякався.

Чудово бачити, що він готується знову вийти на поле, це чудові новини. Думаю, для Крістіана двері завжди відчинені", – цитує Конте standard.co.uk.

Нагадаємо, Крістіан Еріксен переніс зупинку серця на полі під час чемпіонату Європи-2020.

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Футболіст не зміг продовжити кар'єру в Італії через правила, які забороняють гравцям виходити на поле з дефібрилятором матчах Серії А.