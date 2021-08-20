Дочка легенди футболу порівняла себе з Афродітою: фото красуні в божественному образі

Бьянка Гаскойн любить публікувати відверті фото / Фото: Instagram
Блондинка вважає, що в білому купальнику вона схожа на богиню краси і любові з грецької міфології. З вибором дівчини сперечатися важко!
Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем.
Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.
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