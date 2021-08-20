Дочь легенды футбола сравнила себя с Афродитой: фото красотки в божественном образе

Дочь знаменитого английского футболиста Пола Гаскойна Бьянка опубликовала новое горячее фото в Instagram. В новом образе красотка сравнивает себя с Афродитой

Бьянка Гаскойн любит публиковать откровенные фото / Фото: Instagram

Блондинка считает, что в белом купальнике она похожа на богиню красоты и любви из греческой мифологии. С выбором девушки спорить тяжело!

Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем.

Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

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