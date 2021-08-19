Жена Шевы могла потерять ребенка: Кристен раскрыла тайну

Супруга Андрея Шевченко рассказала о неизвестной странице их семейной жизни, поздравляя с днем рождения свою сестру – инстаграм-признание от Кристен Пазик

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram

Буквально 11 августа жене Андрея Шевченко Кристен Пазик исполнилось 43 года. Сегодня же американка опубликовала в Instagram своеобразный тост – уже в честь 40-летия своей сестры Кары.

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При этом, поздравляя Кару с днем рождения, Кристен раскрыла пикантную подробность из жизни своей с Шевой семьи, о которой широкая публика и не догадывалась.

Оказывается, Кристен могла потерять ребенка.

"Я должна кое-что сказать об этом драгоценном камне, – написала Кристен Пазик, имея в виду свою сестру Кару. – Она – один из самых преданных людей на земном шаре. Так хочет лучшего для других, что может отложить собственное счастье в сторону. Когда мне сказали, что моя четвертая беременность связана с высоким риском, а это было за две недели до родов и за четыре недели до ее свадьбы, она была готова немедленно отменить свою свадьбу или перенести ее, только бы я могла быть на ней вместе с семьей"

Благо, четвертая беременность Кристен, дело было в 2014-м, завершилась благополучно. Она родила мальчика. В апреле Райдеру-Габриэлю исполнилось семь лет.

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Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

Шева и его жена Кристен / Фото: Instagram, REUTERS

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

Джордан Шевченко (29 октября 2004)

Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)

Александр Шевченко (1 октября 2012)

Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Сестра Кристен Пазик Кара со своим мужем и племянниками – четырьмя детьми Шевы

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Именинница Кара Пазик

Сестры – Кара и Кристен Пазик