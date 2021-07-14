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"Люблю тебя": жена Шевченко трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 16:11
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Сегодня 17 лет, как Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились, по этому поводу супруга тренера сборной Украины запостила в соцсети ретро снимки
Андрей и Кристен уже 17 лет вместе
Андрей и Кристен уже 17 лет вместе

14 июля 2004 года Андрей Шевченко из завидного жениха превратился в семьянина. Свадьба Андрея и Кристен прошла в Вашингтоне. Она была очень скромной. "Ни я, ни супруга не хотели пышных церемоний. Мы с ее отцом просто играли в гольф, а потом приехала Кристен, ее мама, свадебный регистратор, и мы расписались", – рассказывал Шевченко.

Сегодня Кристен опубликовала трогательный пост в Instagram.

"Поздравляю с годовщиной моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Я люблю тебя", – написала Кристен и добавила пару ретро снимков.

Напомним, Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Напомним, что недавно Андрей с сыновьями посетил финальный матч Уимблдона.

Также дети поддерживали Шевченко во время матчей сборной Украины на Евро-2020.

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