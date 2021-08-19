Как же ей идет золото! Такой Дарью Белодед мы еще не видели

20-летняя киевлянка Дарья Белодед, отдыхая после бронзовой для себя Олимпиады в Токио, поучаствовала в необычной фотосессии. Спортсменка сменила кимоно на шикарное золотистое платье с двумя юбками, представ в образе королевы!
От Дарьи глаз не отвести!
Читайте также: Белодед сменила вид спорта. Так даже сексуальнее!
К слову, многие прочили Белодед карьеру модели после Игр-2020. Но бронза – не то, на чем хотела бы завершить свои выступления в спорте Дарья.
Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.
"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.