Как же ей идет золото! Такой Дарью Белодед мы еще не видели

На Олимпиаде в Токио украинская дзюдоистка не смогла разжиться золотой медалью, но после Игр-2020 покрасовалась в платье с золотым отливом – слов нет, просто королева!

Дарья Белодед в эффектном платье / Фото: Instagram

20-летняя киевлянка Дарья Белодед, отдыхая после бронзовой для себя Олимпиады в Токио, поучаствовала в необычной фотосессии. Спортсменка сменила кимоно на шикарное золотистое платье с двумя юбками, представ в образе королевы!

Реклама

От Дарьи глаз не отвести!

Читайте также: Белодед сменила вид спорта. Так даже сексуальнее!

К слову, многие прочили Белодед карьеру модели после Игр-2020. Но бронза – не то, на чем хотела бы завершить свои выступления в спорте Дарья.

Реклама

Дарья Белодед во время отдыха / Фото: Instagram

Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.