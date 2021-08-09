Белодед сменила вид спорта. Так даже сексуальнее!

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед отправилась на отдых на Мальдивы. Но даже во время отпуска красотка не забывает о спорте!

Дарья Белодед отдыхает на Мальдивах / Фото: Instagram

Дзюдоистка в голубом купальнике отправилась покорять волны на желтом каноэ. Ну прям в национальных цветах!

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Кстати, Украина в соревнованиях на каноэ завоевала две медали, так что новое увлечение может стать перспективным, если Дарья вдруг решится сменить вид спорта.

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Кстати, накануне мы опубликовали фото Дарьи Белодед в секси-платье и без него! Очаровательная дзюдоистка сменила кимоно на облегающее платье черного цвета.

На Играх в Токио Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг. Украинка была одной из фаворитов турнира, но не смогла пробиться в финал.

Тем не менее после медальной схватки Белодед расплакалась прямо на татами. Фото плачущей украинки облетели весь мир.