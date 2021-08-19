Як же їй пасує золото! Такою Дар'ю Білодід ми ще не бачили

20-річна киянка Дар'я Білодід, відпочиваючи після бронзової для себе Олімпіади в Токіо, взяла участь у незвичайній фотосесії. Спортсменка змінила кімоно на шикарну золотисту сукню з двома спідницями, поставши в образі королеви!
Від Дар'ї очей не відвести!
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До слова, багато хто пророкував Білодід кар'єру моделі після Ігор-2020. Але бронза – не те, на чому хотіла б завершити свої виступи в спорті Дар'я.
Білодід після паузи продовжить змагатися в дзюдо, але вже в іншій вазі.
"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Буду старатися, щоб ця мрія збулася", – каже Дар'я.