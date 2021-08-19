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Олімпіада 2020 в Токіо

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Як же їй пасує золото! Такою Дар'ю Білодід ми ще не бачили

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 серпня, 22:31
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На Олімпіаді в Токіо українська дзюдоїстка не змогла розжитися золотою медаллю, але після Ігор-2020 покрасувалася в сукні з золотим відливом – просто королева!
Дар'я Білодід в ефектній сукні
Дар'я Білодід в ефектній сукні / Фото: Instagram

20-річна киянка Дар'я Білодід, відпочиваючи після бронзової для себе Олімпіади в Токіо, взяла участь у незвичайній фотосесії. Спортсменка змінила кімоно на шикарну золотисту сукню з двома спідницями, поставши в образі королеви!

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Від Дар'ї очей не відвести!

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До слова, багато хто пророкував Білодід кар'єру моделі після Ігор-2020. Але бронза – не те, на чому хотіла б завершити свої виступи в спорті Дар'я.

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Дар'я Білодід під час відпочинку
Дар'я Білодід під час відпочинку / Фото: Instagram

Білодід після паузи продовжить змагатися в дзюдо, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Буду старатися, щоб ця мрія збулася", – каже Дар'я.

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