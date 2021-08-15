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Белодед рассказала о своих планах: "Надо хорошо отдохнуть, чтобы не сильно захотелось бороться"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 августа, 17:19
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Украинская дзюдоистка рассчитывает осенью приступить к тренировкам, когда хорошо отдохнет после Олимпиады-2020
Дарья Белодед вернется к тренировкам через месяц
Дарья Белодед вернется к тренировкам через месяц / Фото: Инстаграм

Бронзовая медалистка Олимпийских Игр в Токио Дарья Билодид поделилась своими ближайшими спортивными планами. Красавица-спортсменка прекрасно провела отдых на Мальдивах, где продегустировала блюда местной кухни. Но отдых не может продолжаться вечно, нужно возвращаться к тренировкам и покорять новые вершины.

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"Думаю, от дзюдо буду месяц отдыхать. Сейчас планирую начать ходить в спортзал, чтобы просто поддерживать физическую форму для себя. После отдыха, с осени буду начинать потихоньку переходить в зал".

Дарья Белодед на Мальдивах
Дарья Белодед на Мальдивах / Фото: Instagram

"Это будет постепенно, я не буду сразу рваться в бой, как это было много лет. Постепенно в удовольствие. Конечно, надо так хорошо отдохнуть, чтобы не сильно захотелось бороться. Хочу это чувство получить".

Дарья Белодед и ее подруга Мария Сухая
Дарья Белодед и ее подруга Мария Сухая / Фото: Instagram

"В детстве мне родители давали месяц отдыха, три недели, а последнюю неделю я уже не могла дождаться, для меня это пытка была, хотела вернуться в зал."

Думаю, сейчас пройдет время, я очень соскучусь по этому. У меня еще больше будет сил, энергии, чтобы направлять в правильное русло", – рассказала Дарья Билодид в интервью INTERSPORT Украина.

Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась
Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

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Напомним, в соревнованиях дзюдоисток на Олимпиаде в Токио Дарья Белодед взяла "бронзу" в категории до 48 кг, хотя рассчитывала на "золото".

При этом Белодед заявила, что намерена продолжить выступления, но уже в другом весе.

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