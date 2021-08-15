Білодід розповіла про свої плани: "Треба добре відпочити, щоб не сильно захотілося боротися"

Українська дзюдоїстка розраховує восени приступити до тренувань, коли добре відпочине після Олімпіади-2020

Дар'я Білодід повернеться до тренувань через місяць / Фото: Инстаграм

Бронзова медалістка Олімпійських Ігор у Токіо Дар'я Білодід поділилася своїми найближчими спортивними планами. Красуня-спортсменка прекрасно провела відпочинок на Мальдівах, де продегустувала страви місцевої кухні. Але відпочинок не може тривати вічно, потрібно повертатися до тренувань і підкорювати нові вершини.

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"Думаю, від дзюдо буду місяць відпочивати. Зараз планую почати ходити в спортзал, щоб просто підтримувати фізичну форму для себе. Після відпочинку, з осені буду починати потихеньку переходити в зал".

Дар'я Білодід на Мальдівах / Фото: Instagram

"Це буде поступово, я не буду відразу рватися в бій, як це було багато років. Поступово в задоволення. Звичайно, треба так добре відпочити, щоб не сильно захотілося боротися. Хочу це почуття отримати."

Дар'я Білодід і її подруга Марія Суха / Фото: Instagram

"У дитинстві мені батьки давали місяць відпочинку, три тижні, а останній тиждень я вже не могла дочекатися, для мене це катування було, хотіла повернутися в зал". Думаю, зараз пройде час, я дуже скучила за цим. У мене ще більше буде сил, енергії, щоб направляти в правильне русло", – розповіла Дар'я Білодід в інтерв'ю INTERSPORT Україна .

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

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Нагадаємо, в змаганнях дзюдоїсток на Олімпіаді в Токіо Дар'я Білодід взяла "бронзу" в категорії до 48 кг, хоча розраховувала на "золото".

При цьому Білодід заявила, що має намір продовжити виступи, але вже в іншій вазі.