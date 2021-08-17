Футболист одел россиянку, раздевшуюся на трибунах до трусов

Защитник клуба Уфа и сборной Австрии Мориц Бауэр подарил футболку болельщице, которая во время матча с Локомотивом устроила "стриптиз" на стадионе

Азалия достучалась до Морица / Фото: Чемпионат

По ходу матча третьего тура РПЛ Уфа – Локомотив (1:1) фанатка хозяев поля по имени Азалия сняла с себя топик и шорты, оставшись в одном нижнем белье.

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В таком виде девушка показала плакат-обращение к австрийскому защитнику Уфы Морицу Бауэру: "Бауэр, подари футболку, а то холодно".

Австриец отреагировал – перед сегодняшней тренировкой команды подарил Азалии именную футболку, говорится на сайте Уфы.

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