У червоному бікіні сумує за океаном: дружина колишнього президента ФФУ хоче виїхати з Туреччини

Марія Конькова зараз відпочиває в турецькому Белеку, але зізналася, що вже нудьгує за океаном і шукає квитки в іншу країну

Марія Конькова відпочиває з донькою / Фото: Instagram

Дружина Анатолія Конькова, колишнього боса ФФУ, переможця Кубка кубків і Суперкубка УЄФА-1975 у складі Динамо, Марія розчарована відпочинком в Туреччині. Моря їй мало, подавай океан!

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В Instagram Марія поділилася сексуальними фото в червоному бікіні.

"І тут я зрозуміла: ніяке море не заглушить тугу за океаном. Я рахую до п'яти, не можу до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, я квиток йду шукать", – написала Марія.

Раніше Марія розповідала про відпочинок на Балі. Їй довелося сидіти в готелі на карантині.

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Додамо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя Раупова) одружилися навесні 2017 року, вінчалися в Києво-Печерській лаврі.

Конькову 71 рік, його дружина майже вдвічі молодша. У минулому році у них народилася дочка Олександра.