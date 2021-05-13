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Динамо Зоря: о котрій і де дивитися фінал Кубка України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 травня, 08:46
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Головний поєдинок Кубка України між Динамо і Зорею покажуть на ТБ і в інтернеті. Кияни спробують завоювати всі трофеї в сезоні, а у Зорі є шанс виграти Кубок вперше в історії
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо і Луганська Зоря зустрінуться в фіналі Кубка України. Матч пройде в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича і розпочнеться о 19:00. Трансляція Динамо – Зоря вже доступна на нашому сайті, також поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися фінал Кубка України Динамо – Зоря:

  • Футбол 1, live
  • OLL.TV (в підписці)
  • UA: Перший, live
  • Футбол 2, п'ятниця, 8:55 (повтор)
  • Футбол 1, п'ятниця, 16:55 (повтор)
  • Футбол 2, п'ятниця, 21:25 (повтор)
  • Футбол 1, субота, 10:45 (повтор)
  • Футбол 2, субота, 16:55 (повтор)
  • Футбол 1, неділя, 13:05 (повтор)
  • Футбол 2, неділя, 19:15 (повтор)

Динамо зіграє в фіналі Кубка України в 18-й раз в історії. При цьому, 12 спроб киян були успішними. Сьогодні Динамо може поповнити колекцію трофеїв і наздогнати за кількістю перемог в турнірі Шахтар.

А ось Зоря лише вдруге в історії дійшла до фіналу національного Кубка. Перша спроба заволодіти національним трофеєм виявилася невдалою. Можливо, пощастить сьогодні.

Проте, букмекери так не вважають. Аналітики віддають перевагу Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу в основний час – 1.72, на нічию – 3.80, на перемогу Зорі – 4.80. Коефіцієнти на перемогу в додатковий час такі: на Динамо – 8.60, на Зорю – 13.5. В разі серії пенальті шанси команд рівні.

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Раніше ми писали, що перед фіналом Кубка Динамо – Зоря проблеми з полем . На газоні тернопільського стадіону імені Шухевича через черв'яків утворилося багато купин.

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1.
Динамо
26
59:15
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Шахтар
26
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Зоря
26
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Колос
26
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Ворскла
26
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41
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Десна
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Дніпро-1
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Львів
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25:51
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Олександрія
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10.
Рух
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Маріуполь
26
27:41
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12.
Інгулець
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