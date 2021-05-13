Динамо Зоря: о котрій і де дивитися фінал Кубка України

Сьогодні київське Динамо і Луганська Зоря зустрінуться в фіналі Кубка України. Матч пройде в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича і розпочнеться о 19:00. Трансляція Динамо – Зоря вже доступна на нашому сайті, також поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті.
Де дивитися фінал Кубка України Динамо – Зоря:
- Футбол 1, live
- OLL.TV (в підписці)
- UA: Перший, live
- Футбол 2, п'ятниця, 8:55 (повтор)
- Футбол 1, п'ятниця, 16:55 (повтор)
- Футбол 2, п'ятниця, 21:25 (повтор)
- Футбол 1, субота, 10:45 (повтор)
- Футбол 2, субота, 16:55 (повтор)
- Футбол 1, неділя, 13:05 (повтор)
- Футбол 2, неділя, 19:15 (повтор)
Динамо зіграє в фіналі Кубка України в 18-й раз в історії. При цьому, 12 спроб киян були успішними. Сьогодні Динамо може поповнити колекцію трофеїв і наздогнати за кількістю перемог в турнірі Шахтар.
А ось Зоря лише вдруге в історії дійшла до фіналу національного Кубка. Перша спроба заволодіти національним трофеєм виявилася невдалою. Можливо, пощастить сьогодні.
Проте, букмекери так не вважають. Аналітики віддають перевагу Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу в основний час – 1.72, на нічию – 3.80, на перемогу Зорі – 4.80. Коефіцієнти на перемогу в додатковий час такі: на Динамо – 8.60, на Зорю – 13.5. В разі серії пенальті шанси команд рівні.
Раніше ми писали, що перед фіналом Кубка Динамо – Зоря проблеми з полем . На газоні тернопільського стадіону імені Шухевича через черв'яків утворилося багато купин.